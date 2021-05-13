2021/05/13 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكدت الفنانة المصرية زينب غريب تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة.وكتبت غريب في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”: “لما نتربى كبنات على الخوف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة تحرش جديدة من طبيب لممثلة مصرية المركز الخبري الوطني.

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