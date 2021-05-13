2021/05/13 | 18:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة توصي برفع حظر التجوال الشامل واستئناف الجزئي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 18:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توصي برفع حظر التجوال الشامل واستئناف الجزئي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توصي برفع حظر التجوال الشامل واستئناف الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).