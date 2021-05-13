الكشف عن دولة عربية لا توجد فيها كنيسة

2021/05/13 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف تقرير دولي، الخميس، عن خلو المملكة العربية السعودية من اي كنيسة رغم وجود اكثر من مليوني مسيحي.

وذكر التقرير الدولي للحريات الدينية الخاصة بعام 2020، ان "السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها كنيسة، رغم وجود أكثر من مليوني مسيحي بداخلها".

واضافت، انه "بحسب شهادات منتمي الجالية المسيحية في المملكة، فإنهم تمكنوا من إقامة قداديس واسعة لكن بشكل سري ودون تدخل أي من السلطات الحكومية".

جدير بالذكر أن القانون السعودي لا ينص على حرية الدين، ويجرم "كل من يتحدى بشكل مباشر أو غير مباشر دين أو عدالة الملك أو ولي العهدبالإضافة لتجريم "الترويج للأيديولوجيات الإلحادية بأي شكل من الأشكال، وأي محاولة للتشكيك في أصول الإسلام، والمطبوعات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".

ا.ح

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