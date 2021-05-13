مصدر: إلغاء قرار الحظر قد يصدر خلال ساعات

2021/05/13 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر، الخميس، بان قرار إلغاء حظر التجوال في بغداد والمحافظات قد يصدر قريبا.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (13 ايار 2021)، ان "إلغاء قرار حظر التجوال في بغداد والمحافظات قد يصدر خلال ساعات".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تخفيف اجراءات حظر التجوال الشامل في محافظة المثنى بناء على طلب المحافظ.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ المثنى، أحمد منفي جودة، في بيان، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على طلب إستثناء المحافظة من إجراءات حظر التجوال".

وكان الكاظمي وافق خلال الايام الماضية على تخفيف اجراءات الحظر الشامل في عدد من المحافظات بينها نينوى والديوانية، فيما تستعد محافظات اخرى لتنظيم تظاهرات ضد اجراءات الحظر الشامل.

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