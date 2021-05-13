تحليل.. إلى أين تتجه بوصلة بورصات مصر والخليج بعد موجة ارتفاعات رمضان؟

2021/05/13 | 18:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ارتفاعات رمضان الغير متوقعة..إلى أين تولي بورصات الخليج ومصر بوصلتها؟ بعد ارتفاعات رمضان الغير متوقعة..إلى أين تولي بورصات الخليج ومصر قبلتها؟ فيما يفكر مستثمرو الأسهم في مرحلة ما بعد رمضان والعيد ؟ محمود جمال - مباشر: بعد أن شهدت الأسواق …

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