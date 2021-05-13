العراق.. تسجيل 28 وفاة و4512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/05/13 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثمان وعشرين حالة وفاة جديدة للمصابين بفيروس كورونا في أحدث حصيلة يومية.

الوزارة قالت في بيان أوردت فيه الموقف الوبائي لعموم البلاد ان الحصيلة الجديدة للوفيات رفعت مجمل حالات الوفاة في العراق الناجمة عن فيروس كورونا الى خمسة عشر الفا وثماني مئة وثلاث وثمانين حالة، مشيرة الى تسجيل أربعة آلاف وخمس مئة واثنتي عشرة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك مجمل عدد المصابين منذ ظهور الوباء في العراق الى مليون ومئة وثلاثة عشر الفا واثنين وتسعين إصابة، في حين أكد البيان تماثل خمسة آلاف وثلاثة وأربعين مصابا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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