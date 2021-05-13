بالوثيقة.. توصيات وزارة الصحة بشان حظر التجوال

2021/05/13 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” توصيات وزارة الصحة والبيئة التي قدمتها الى امانة مجلس الوزراء بانتظار مناقشتها مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، والتي تضمنت عدة فقرات من بينها الغاء حظر التجوال الشامل.

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