رسالة تهنئة من رئيسة برلمان كوردستان

2021/05/13 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان برقية تهنئة الى جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما يأتي نص البرقية:

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أبارك مسلمي كوردستان والعراق والعالم بأجمل التهاني والتبريكات، آملين أن يجلب هذا العيد السعادة والهناء، ويعمق مزيدا من روح الأخوة والوئام فيما بين المكونات الدينية والطوائف المختلفة جميعأ.

نأمل أن يفتح المسلمون أحضان السعادة والسرور لبعضهم، ويعم السلام بلدنا، وأن يفتح الباريء أبواب رحمته على الإنسانية جمعاء، وتعود الأحوال الصحية للناس إلى ما قبل ظهور هذا الوباء، وتعود الحياة إلى طبيعتها، وتعم السعادة قلوب الكوردستانيين الأعزاء والإنسانية كافة.

تقبل الله تعالى صيامكم ودعواتكم، ودمتم سعداء معززين.

د.



ريواز فايق حسين

رئيسة برلمان كوردستان

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