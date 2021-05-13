2021/05/13 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحدا من أسوأ مواسمه في كرة القدم، مع يوفنتوس الإيطالي، لكنه لا يكف عن تحطيم الأرقام القياسية.ووصل رونالدو للهدف رقم 100 في مشواره مع يوفنتوس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يواصل تحطيم الأرقام التاريخية..



“في أسوأ مواسمه” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يواصل تحطيم الأرقام التاريخية.. “في أسوأ مواسمه”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يواصل تحطيم الأرقام التاريخية.. “في أسوأ مواسمه”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).