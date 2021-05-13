النجف يطيح بالقوة الجوية.. ونفط الوسط يتعادل مع الكهرباء

2021/05/13 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطاح النجف بمتصدر الدوري العراقي، القوة الجوية بهدف قاتل ليفوز عليه بعد مباراة مثيرة (4-3)، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة 30 من المسابقة.

مواجهة مثيرة

النجف حقق بداية نارية وسجل مدافعه محمد عبد الزهرة، هدفا مبكرا في الدقيقة السادسة من المباراة.

واستثمر النجف عدم تركيز القوة الجوية ليسجل المحترف تالا الهدف الثاني في الدقيقة 14، حتى استفاق الجوية ليقلص النتيجة في الدقيقة 29 عبر هداف الفريق أيمن حسين وينتهي الشوط الأول بتقدم النجف (2-1).

استمرت الإثارة في الشوط الثاني وتمكن كرار نبيل من إعادة المباراة لتوازنها، بتسجيله الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 55.الفريقان بحثا عن نقاط الفوز الكاملة، لذا اعتمدا أسلوبا هجوميا أثمر عن غلة كبيرة من الأهداف، حيث عاد النجف للتقدم في الدقيقة 77 عبر اللاعب أحمد لفتة (كوني).

ورد القوة الجوية بضغط كبير وعاد للمباراة بهدف التعادل الثالث في الدقيقة 86 بواسطة قائد الفريق حمادي أحمد.

لكن المباراة احتفظت بإثارتها حتى الثواني الأخيرة، ليسجل فراس زامل هدفا قاتلا للنجف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز النجف (4-3).

وبذلك الفوز رفع النجف رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 63 في صدارة الترتيب.

تعادل سلبي

وفي المباراة الأخيرة ضمن الجولة 30، خيم التعادل السلبي على مواجهة نفط الوسط وضيفه الكهرباء والتي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي.

رغم أن نفط الوسط يسعى لتعويض خسارته أمام القوة الجوية المؤجلة من دور سابق، إلا أنه لم يكن بالتركيز الكافي ولم يستثمر الفرص التي سنحت للفريق فأضاع المحترف المغربي عمر المنصوري إحدى تلك الفرص.

وأهدر المحترف الأردني محمود زعترة فرصة أخرى، في المقابل مرت تسديدة محمد إبراهيم لاعب الكهرباء بجوار القائم، ولم ترتق المباراة للمستوى الذي يؤهل أحد الفريقين لبلوغ الشباك، لتنتهي بالتعادل السلبي.

ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 50 في المركز الخامس، فيما رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ15.

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