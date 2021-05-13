القبض على تاجري مخدرات وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت بحوزتهما في كربلاء

2021/05/13 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة محافظة كربلاء القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة بالجرم المشهود.

مديرية شرطة كربلاء قالت في بيان لها ان مفارز قسم مكافحة المخدرات تمكنت وبعد نصب كمين محكم في ساعة متأخرة من الليل من القبض على اثنين من المتهمين بتجارة المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهما كميتين من مادتي الكريستال والحشيشية، والفي حبة مخدرة، إضافة الى أدوات تستخدم في التعاطي، ومبلغا مليوني دينار تم الحصول عليه من بيع تلك المواد، فضلا عن ضبط مسدس كان بحوزة المتهمين مع كمية من العتاد .

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