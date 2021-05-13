الصحة العراقية ترفع توصيات إلى أمانة مجلس الوزراء بشأن رفع حظر التجوال (وثائق)

2021/05/13 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت وثائق صادرة عن وزارة الصحة، طبيعة التوصيات التي رفعتها الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمتعلقة برفع حظر التجوال.

وفي وقت سابق، افاد مصدر في اللجنة العليا للصحة والسلامة، الخميس، أن مقترحاً بالغاء حظر التجول، تجري مناقشته خلال هذه الساعات.

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