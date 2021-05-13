اهالي الكرادة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الحظر الشامل مساء اليوم

2021/05/13 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

يعتزم اهالي منطقة الكرادة وسط بغداد، اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم، امام مبنى مجمع الليث التجاري للمطالبة برفع اجراءات الحظر الشامل و بسبب الاضرار المادية التي تسبب بها الحظر.

وذكر مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العشرات من اهالي منطقة الكرادة واصحاب المحال التجارية يعتزمون الخروج 8 مساء اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية امام مبنى مجمع الليث التجاري".

واضاف ان "الاهالي يرومون المطالبة برفع حظر التجوال الشامل وتطبيق الارشادات الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد واستخدام المعقمات"، عازيا الامر الى "حصول اضرار فادحة لدى اصحاب الاعمال التجارية الحرة وزيادة عدد العاطلين عن العمل بسبب الغلق الشامل".

وكان مصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة افاد، اليوم الخميس، بعزم اللجنة رفع قرار حظر التجوال مع ابقاء عطلة عيد الفطر المبارك.

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