مع من سأعيد ، مع السنة أم مع الشيعة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/05/13 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي مع من سأعيد هذا العام : مع السنة أم مع الشيعة ؟ لكنني لم اعد سنياً منذ عرفت بأن مذهب ( أهل السنة والجماعة ) يحتوي على مفرقعات وقنابل موقوتة ومفخخات ، وان مدارسه الفقهية قد خرجت : عتاة الكارهين للإنسانية ولحرية الانسان من مثل : محمد ابن عبد الوهاب ، وابو الأعلى المودودي ، وسيد قطب : فجميعهم دعوا الى تكفيري وقتلي في الحياة ،وان وسطية الأزهر ووسطية عشرات الكتاب لم تمنع ابن لادن من ت ......





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