النزاهة: تغيير وزاري مرتقب في حكومة الكاظمي يبدأ بهاتين الوزارتين

2021/05/13 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، قرب اجراء تغييرات وزارية مهمة، بالاضافة إلى استجواب بعض الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة، طه الدفاعي، في تصريح تابعه NRT اليوم، (13 ايار 2021)، إن "الوزارات الممكن إخضاعها للتغيير الوزاري المحتمل، غير معلنة حتى الآن، لكن لدينا مؤشرات من خلال عملنا مع الحكومة، أن هناك ضعفا في أداء بعض الوزارات وأتوقع أن التغيير سيشملها ومنها وزارتا الكهرباء والصناعة، إذ إن هاتين الوزارتين مرشحتان للتغيير الوزاري المقبل في البداية وثمة وزارات أخرى بعدها".

وأضاف الدفاعي، أنه "توجد استجوابات لبعض الوزراء منهم وزراء المالية والنفط والاتصالات ووزراء آخرون، والمرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وتغييرات مهمة تساعد الحكومة على تفعيل دورها في مرحلة مهمة وخطيرة تسبق الانتخابات البرلمانية".

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في التاسع من أيار الجاري وجود نية لإجراء تغيير وزاري في حكومته.

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