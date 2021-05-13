خلية الأزمة في صلاح الدين تستثني عدداً من القطاعات من الحظر الصحي

2021/05/13 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديأعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، تطبيق الحظر الصحي الشامل اعتبارا من يوم أمس، مؤكدة استثناء الإعلاميين والأجهزة الأمنية والصحية والخدمية من إجراءات الحظر.وأشار المتحدث باسم خلية الازمة في محافظة صلاح الدين جمال عكاب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تطبيق الحظر الشامل اعتبارا من يوم امس الأربعاء"، منوها بأنه "تم استثناء وسائل الاعلام والمؤسسات الأمنية والصحية والدوائر الخدمية من إجراءات الحظر، فضلا عن تسهيل حركة الفلاحين وفتح السايلوات بغية تسلم محصولي الحنطة والشعير".وأضاف، أنه "تم أيضا استثناء محلات الخضر والأسواق والصيدليات والمشتقات النفطية والمخابز والقصابين من إجراءات الحظر الصحي"، مشددا على أهمية "الالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي".

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