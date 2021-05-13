بتهمة الإرهاب.. السلطات الإيطالية تصدر مذكرة توقيف بحق موقوف مغربي

2021/05/13 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذكرة توقيف بحق موقوف مغربي في سجن إيطالي

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