2021/05/13 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | انباء عن اعفاء قائد عمليات البصرة إثر اعتداء فصيل مسلح على قوة أمنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | انباء عن اعفاء قائد عمليات البصرة إثر اعتداء فصيل مسلح على قوة أمنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | انباء عن اعفاء قائد عمليات البصرة إثر اعتداء فصيل مسلح على قوة أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).