جوارديولا يترقب حالة دي بروين قبل نهائي الأبطال

2021/05/13 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الخميس عن حظوظ صانع اللعب كيفن دي بروين بشأن المشاركة في مباراة نيوكاسل يونايتد المقرر لها غدا الجمعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشارك دي بروين في هزيمة سيتي 2-1 أمام تشيلسي مطلع الأسبوع لمعاناته من إصابة عضلية طفيفة لكن بطل الدوري الممتاز يأمل أن يتعافى اللاعب سريعا قبل نهائي دوري الأبطال هذا الشهر أمام تشيلسي أيضا.

وكشف أن اللاعب البلجيكي سيغيب عن مواجهة نيوكاسل يونايتد غدا الجمعة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: “ما يزال اللاعب مصابا لكن حالته تتحسن” مضيفا أنه سيعتمد فقط على اللاعبين الجاهزين بنسبة 100% بدنيا وذهنيا لخوض نهائي دوري الأبطال.

وأوضح: “قبل ذلك سنخوض 3 مباريات سنقف خلالها على حالة الفريق واللاعبين الذين سيخوضون آخر مباراة في الموسم”.

وحصد سيتي لقبه الثالث في الدوري الممتاز في 5 مواسم تحت قيادة جوارديولا واللقب الخامس في آخر 10 سنوات قبل 3 مباريات من النهاية بعد هزيمة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 2-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء.

كما فاز بلقبه الرابع على التوالي في كأس الرابطة هذا الموسم ويمكنه تحقيق الثلاثية إذا فاز على تشيلسي في نهائي دوري الأبطال في 29 مايو/ أيار الذي نقل من إسطنبول إلى بورتو.

وقال جوارديولا: “لم تسنح لي فرصة زيارة إسطنبول منذ مسيرتي كلاعب مع برشلونة حتى في قرعة دوري أبطال أوروبا… قرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) نقل المباراة للبرتغال لذلك لا توجد مشكلة”.

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