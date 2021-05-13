وكيل لاوتارو يحذر إنتر ميلان

2021/05/13 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه أليخاندرو كامانو وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، تحذيرًا لإدارة نيراتزوري، بشأن تجديد عقده.

وكان لاوتارو غاضبا من تصرف مدربه أنطونيو كونتي معه خلال مواجهة روما، حيث أشركه كبديل في الدقيقة 36 بعد إصابة أليكسيس سانشيز، قبل أن يخرجه من الملعب في الدقيقة 77.

وقال كامانو في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية: “نحن هادئون، لكن الوضع الحالي في إنتر يمنعنا من أي تنبؤ”.

وأضاف: “لاوتارو سعيد في ميلانو، وفاز مع إنتر مؤخرا بلقب الدوري، لكن لا يسعنا إلا الانتظار”.

وأكد كامانو أنه لم يدخل في مفاوضات مع أي ناد آخر حتى الآن، ويتعامل مع بقاء اللاعب في إنتر كأولوية.

وحذر: “في الوقت الحاضر لا جدوى من التنبؤ حول مستقبله، لكننا نريد أولا أن نفهم كيف سيكون مستقبل النادي”.

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