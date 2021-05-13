قرارات اللجنة العليا.. إلغاء حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات

2021/05/13 | 18:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الخميس، إلغاء حظر التجوال الشامل الذي فرض بموجب توجيه سابق لمدة عشرة أيام ابتداءً من 12 آيار/مايو.

وقال مصدر حكومي لـ "الترا عراق"، إنّ اللجنة قررت "خلال اجتماعها، اليوم، إلغاء قرار الحظر الشامل المفروض في بغداد والمحافظات".

وأضاف المصدر مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "اللجنة قررت اعتماد عطلة العيد المحددة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة ما تزال بصدد دراسة قرار حول حظر التجوال الجزئي".

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، إنّ عطلة عيد الفطر تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 13 آيار/مايو وتنتهي يوم الأحد 16 آيار/مايو.

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