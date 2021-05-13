الكاظمي يقيل قائد عمليات البصرة

2021/05/13 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصدر امر بتغيير قائد عمليات البصرة ويعين اللواء الركن علي الماجدي لمنصب قائد العمليات في المحافظة .

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