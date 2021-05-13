ساكو يدعو الى الكف عن اطلاق النار

2021/05/13 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، برقية تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال ساكو في برقيته: يسعدني أن أتوجّه الى الاخوات والاخوة المسلمين بخالص التهاني والتبريكات والاماني، بعيد الفطر المبارك الذي يحتفلون به، وسط ظروف حياتية قاسية، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

واضاف: عيد الفطر بعد شهر من الصيام والصلاة والتوبة الى الله وعمل الاحسان، ينبغي ان يشكل تحولاً، عبوراً الى التضامن ومدِّ الجسور، واطلاق مبادرات الحوار والمصالحة، والكفّ عن اطلاق الرصاص، ورصِّ الصفوف من أجل نهضة بلدنا وكرامة مواطنينا وتحسين ظروف معيشتهم وامنهم واستقرارهم.

PUKmedia وكالات

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