المدرب لؤي صلاح يقدم أعتذاره للجميع بشأن واقعة البصق

2021/05/13 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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قدم مدرب اربيل بكرة القدم اليوم الخميس، اعتذاره عن واقعة البصق التي بدرت منه تجاه حكم لقاء فريقه مع الشرطة امس الاربعاء في ختام الجولة ٣٠ بمنافسات دوري الكرة الممتاز، وانتهت المباراة بخسارة اربيل ١-٢.وقال لؤي صلاح في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" أنا أسف بحقّ كل من شاهد اللقطة، في بعض الأحيان تفقد أعصابك في لحظة غضب، عندما كنت لاعباً لا أفعل مثل هكذا التصرفات، أعتذر للجميع على ما حصل".

واضاف،" الحكم المساعد الأول كان متشنجاً معنا، قرارته غير صحيحة وسلوكايته كانت توحي إلى أنه الخصم، وكان يخاطب حكم المباراة بقرارات غير صحيحة وبكلام كاذب، فضلاً على أنه لا يتعامل بروح رياضية مع لاعبي أربيل".

واشار،"إسالوا الحكم أحمد كاظم عن أي اعتراض من قبلي طوال 90 دقيقة، الحكم كان جيداً وكل شيء كان طبيعياً ولكن الحكم المساعد لم يكن طبيعياً".

واكد،" أقدم اعتذاري للجميع مجدداً، وإلى الطاقم التحكيمي، بالأخير نحنُ بشر وقد نقع في مواقف ليست مناسبة بالنسبة لنا".

وكان مصدر قد اكد ل (بغداد اليوم)، ان التطبيعية تعتزم معاقبة لؤي صلاح الى نهاية الموسم بسبب واقعة البصق.

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