محافظ بابل يقرر رفع الحظر الشامل على التجوال والإبقاء على ’الجزئي’

2021/05/13 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

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#محافظ_بابل: يقرر الغاء الحظر الشامل و العمل بالحظر الجزئي لتسهيل حركة المواطنين والتبضع، ولغرض مساعدة ذوي الدخل المحدود في ممارسة أعمالهم، على أن تراعى الإجراءات الوقائية والصحية.

وتتولى الجهات ذات العلاقة تنظيم ذلك كل حسب اختصاصه

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