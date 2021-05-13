بايدن: اللقاح لمن أعمارهم بين 12 و15 عاما آمن وفعال وعملي وسريع ومجاني

2021/05/13 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الموافقة على إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن أعمارهم بين اثني عشر إلى خمسة عشر عاما والتي ستشمل نحو سبعة عشر مليون نسمة.

في غضون ذلك، عدَّ الرئيس الأميركي جو بايدن هذه الخطوة بالعملاقة في مكافحة الوباء، داعيا الجميع إلى تلقيح أولادهم.

وأكد بايدن أن اللقاح لمن أعمارهم بين اثني عشر إلى خمسة عشر عاما آمن وفعال وعمليّ وسريع ومجانيّ.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح المستخدم للفئات العمرية الشابة هو نفسه المستخدم للبالغين، وبالتالي سيكون بالإمكان توزيعه في المراكز ذاتها المستخدمة حتى الآن.

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