2021/05/13 | 19:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الخميس 13 مايو 2021 | 07:05 مساءً

| عدد القراءات : 13

الكاظمي يبحث مع أردوغان تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة.



وذكرت وكالة الاناضول التركية الرسمية، ان"الكاظمي واردوغان تبادلا خلال اتصال هاتفي التهنئة بعيد الفطر وبحثا اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة".



وفي وقت سابق اجرى الكاظمي مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع أردوغان تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع أردوغان تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).