ساكو: عيد الفطر ينبغي أن يشكل تحولا لإطلاق مبادرات الحوار والمصالحة

2021/05/13 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو تهنئة في عيد الفطر إلى جميع المسلمين.

وذكر ساكو في تهنئته أن عيد الفطر بعد شهر من الصيام والتوبة وعمل الاحسان، ينبغي ان يشكل تحولا وعبورا الى التضامن ومدِّ الجسور لإطلاق مبادرات الحوار والمصالحة، داعيا الجميع إلى الكف عن اطلاق الرصاص ورص الصفوف من أجل النهضة والأمن والاستقرار.

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