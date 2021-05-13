العمليات المشتركة: إجراءات الحظر الشامل تسير وفق الخطط المقرة

2021/05/13 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة أن إجراءات الحظر الشامل التي تستمر لغاية الثاني والعشرين من شهر أيار الحالي تسير وفق ما مخطط لها.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات صحفية، إن عملية نقل المواد الغذائية والخضار تسير بانسيابية عالية وتم توفير جميع التسهيلات لإيصال تلك المواد للمواطن، فضلاً على توفير التسهيلات لعمل الصيدليات الخافرة والحالات الطارئة، مؤكدا استثناء الأطباء والإعلاميين والجهات ذات العلاقة بالمواطن من الحظر.

هذا، ودعا الخفاجي المواطنين الى التعاون مع القوات الأمنية في تنفيذ واجبها والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للحد من انتشار الجائحة.

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