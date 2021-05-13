محافظ بابل يقرر إلغاء الحظر الشامل والعمل بالجزئي

2021/05/13 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل - واع

قرر محافظ بابل، اليوم الخميس، إلغاء الحظر الشامل والعمل بالجزئي.

وقال بيان لمكتب المحافظ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "قرر إلغاء الحظر الشامل والعمل بالحظر الجزئي لتسهيل حركة المواطنين والتبضع، ولغرض مساعدة ذوي الدخل المحدود في ممارسة أعمالهم".

وشدد على "وجوب مراعاة الإجراءات الوقائية والصحية".

ووجه بأن "تتولى الجهات ذات العلاقة تنظيم تطبيق القرار كل حسب اختصاصه"، وفقاً لنص البيان.

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