صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  703 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/13 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن تسجيل 703 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 499 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 703 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

499 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 32 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 52 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 123 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 49 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 38 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 70 حالة من خلال الرصد الوبائي

204 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

29 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

5 حالات في شارع فلسطين

14 حالة في الشعب

6حالات في منطقة الاعظمية

3حالات في منطقة الكرادة

5حالات في منطقة العبيدي

30 حالة في البلديات توزعت على محلاتها

9حالات في منطقة بغداد جديدة

10حالات في منطقة الزعفرانية

9حالات في منطقة النهروان

8 حالات في منطقة المدائن

8 حالات في منطقة الراشدية

5 حالات في كل من المناطق التالية / النعيرية / زيونة / الوزيرية /

4 حالات في كل من المناطق التالية / المشتل / الغدير / بوب الشام / الراشدية / القاهرة / الأمين

3 حالات في كل من المناطق التالية / الضباط / حي الجامعة / الكرادة /

وحالتين في كل من المناطق التالية / الراشدية / الدورة / السيدية / الدولعي / الكاظمية / الطالبية / الكمالية / الزوية

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 154747 توفي منهم 1678 للاسف فيما اكتسب الشفاء 144564 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8505”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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