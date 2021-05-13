صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  703 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  703 المسجلة اليوم بكورونا
2021/05/13 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن تسجيل  703 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 499    خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  703 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

499  حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية 

قطاع الرصافة  53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان  43 حالة  من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر  32 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 52 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 123 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 49 حالة من خلال الرصد الوبائي

 قطاع المدائن 38 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

  البلديات الأول  70 حالة من خلال الرصد الوبائي   

  204 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

29 حالة  في مدينة الصدرموزعة على محلاتها  

   5 حالات  في شارع فلسطين

 14 حالة   في الشعب

6حالات في منطقة الاعظمية

3حالات  في منطقة الكرادة

     5حالات في منطقة العبيدي

  30 حالة في البلديات توزعت على محلاتها 

   9حالات في منطقة بغداد جديدة 

   10حالات في منطقة الزعفرانية   

 9حالات في منطقة النهروان 

8 حالات في منطقة المدائن

8 حالات في منطقة الراشدية

5 حالات في كل من المناطق التالية / النعيرية / زيونة / الوزيرية /  

4 حالات في كل من المناطق التالية / المشتل / الغدير / بوب الشام / الراشدية / القاهرة / الأمين 

3 حالات في كل من المناطق التالية / الضباط / حي الجامعة / الكرادة /

وحالتين في كل من المناطق التالية / الراشدية / الدورة / السيدية / الدولعي / الكاظمية / الطالبية / الكمالية / الزوية

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى   154747 توفي منهم  1678 للاسف  فيما اكتسب الشفاء    144564  حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8505”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  والتركيز على التباعد الاجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود”.

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