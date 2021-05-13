صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  703 المسجلة اليوم بكورونا

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 703 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
499 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 43 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 32 الرصد الوبائي حالة من خلال
قطاع البلديات الثاني 52 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 123 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 49 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 38 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية 39 حالة من خلال الرصد الوبائي
البلديات الأول 70 حالة من خلال الرصد الوبائي
204 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
29 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها
5 حالات في شارع فلسطين
14 حالة في الشعب
6حالات في منطقة الاعظمية
3حالات في منطقة الكرادة
5حالات في منطقة العبيدي
30 حالة في البلديات توزعت على محلاتها
9حالات في منطقة بغداد جديدة
10حالات في منطقة الزعفرانية
9حالات في منطقة النهروان
8 حالات في منطقة المدائن
8 حالات في منطقة الراشدية
5 حالات في كل من المناطق التالية / النعيرية / زيونة / الوزيرية /
4 حالات في كل من المناطق التالية / المشتل / الغدير / بوب الشام / الراشدية / القاهرة / الأمين
3 حالات في كل من المناطق التالية / الضباط / حي الجامعة / الكرادة /
وحالتين في كل من المناطق التالية / الراشدية / الدورة / السيدية / الدولعي / الكاظمية / الطالبية / الكمالية / الزوية
واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 154747 توفي منهم 1678 للاسف فيما اكتسب الشفاء 144564 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8505”
ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.
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