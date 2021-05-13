2021/05/13 | 19:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطاحة بـ"إرهابي" يروع المواطنين بأيام العيد في تلعفر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 19:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ"إرهابي" يروع المواطنين بأيام العيد في تلعفر ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ"إرهابي" يروع المواطنين بأيام العيد في تلعفر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).