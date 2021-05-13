فيديو لإسقاط طائرة مسيرة.. الجيش الإسرائيلي يتوعد قادة حماس ويرسل تعزيزات لمدينة اللد

2021/05/13 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استهداف مزيد من قادة حركة حماس في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

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