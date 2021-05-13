اللجنة العليا تصدر عدة قرارات جديدة بينها إلغاء الحظر الشامل والإبقاء على الجزئي

2021/05/13 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، اليوم الخميس، عدة قرارات جديدة بينها إلغاء الحظر الشامل والإبقاء على الجزئي.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه " تقرر إيقاف الحظر الشامل واستئناف الجزئي وتطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساءً وإلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع".

وقررت "الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي خلال فترة العيد فقط والسماح بفتح المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي بدءا من يوم الاثنين المقبل ومنع استخدام الأراكيل في المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية وغلق المكان المخالف 90 يوما ، مع التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم".

وقررت كذلك منع التنقل للسفرات الجماعية بين المحافظات.

وبشأن الوضع في دوائر الدولة قررت اللجنة تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة بدءا من تاريخ 2021/5/17 إلى 2021/5/20 وعدم السماح بدخول المنسوبين والمراجعين إلى الدوائر كافة دون ارتداء الكمامة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات دون استثناء للمخالفين للإجراءات الوقائية.

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