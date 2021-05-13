بالوثيقة.. اللجنة العليا لصحة والسلامة الوطنية تلغي حظر التجوال الشامل

2021/05/13 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” نص قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بشان حظر التجوال.

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