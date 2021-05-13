نتنياهو يقرر تفعيل قانون “الاعتقال الإداري” داخل الخط الأخضر

2021/05/13 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل اعلام في القدس، اليوم الخميس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تفعيل قانون “الاعتقال الإداري” في داخل الخط الأخضر.

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تغريدة على موقعه الرسمي في “تويتر” كتب فيها: اتفقت اليوم مع المدعي العام والنائب العام على أولوية قصوى للتعامل مع حالات العنف الأخيرة، تتضمن الخطة المقدمة لي استخدام الاعتقالات اليومية والسياسات الصارمة مع القاصرين والمساعدة من الشاباك وتعيين محامي أول في مكتب المدعي العام لكل منطقة.

وأضاف غانتس: لا يمكن للمتطرفين والعنيفين الإفلات من العقاب.

ويأتي ذلك، في ظل تصعيد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتشهد مدن عديدة احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

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