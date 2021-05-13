لاهور شيخ جنكي: عوائل الشهداء أمانة في اعناق الاتحاد الوطني

وزار الرئيس المشترك منزل الشهيدين الخالدين هيمن يحيى وبشتيوان قرني فى ناحية دارتو بمحافظة اربيل ، اللذان استشهدا أوائل هذا الشهر في هجوم لارهابيي داعش على منطقة بردى.
وقدم لاهور شيخ جنكي التعازي الحارة لعوائل وأقرباء الشهداء الأبرار بعدها التقى عقيلاتهم واولادهم واخبرهم ان اولاد هؤلاء الشهداء أمانة في اعناقنا نحن والاتحاد الوطني الكوردستاني، نتكفل بحمايتهم وتلبية احتباجاتهم ولن ندعهم يشعرون بغياب آباءهم.
وأكد الرئيس المشترك، لابناء الشهداء بأن آبائهم تركوا لشعب كوردستان ارثا مجيدا وأوسمة شرف وفخر وكرامة، هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم لكوردستان واصبحوا في مقدمة مسيرة حماية الحرية والديمقراطية وتحرير كوردستان، ودافعوا عن ارض وشعب كوردستان بدمائهم الزكية وكرروا ملاحم البيشمركة في خنادق الدفاع، واثبتوا لارهابيي داعش بأنه لطالما لدى قوات البيشمركة هكذا ابطال، لن يسمحوا ابدا للاعداء الظلاميين أن يدنسوا ارض كوردستان.
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