لاهور شيخ جنكي: عوائل الشهداء أمانة في اعناق الاتحاد الوطني

2021/05/13 | 20:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، في قضاء رواندز، في مراسيم عزاء الشهيد البطل محسن الحاج حسين، الذي استشهد الثلاثاء المنصرم اثناء تأدية واجبه، اثر هجوم مجاميع داعش على خنادق المقاومة فى منطقة زنانة بكرميان.

وزار الرئيس المشترك منزل الشهيدين الخالدين هيمن يحيى وبشتيوان قرني فى ناحية دارتو بمحافظة اربيل ، اللذان استشهدا أوائل هذا الشهر في هجوم لارهابيي داعش على منطقة بردى.

وقدم لاهور شيخ جنكي التعازي الحارة لعوائل وأقرباء الشهداء الأبرار بعدها التقى عقيلاتهم واولادهم واخبرهم ان اولاد هؤلاء الشهداء أمانة في اعناقنا نحن والاتحاد الوطني الكوردستاني، نتكفل بحمايتهم وتلبية احتباجاتهم ولن ندعهم يشعرون بغياب آباءهم.

وأكد الرئيس المشترك، لابناء الشهداء بأن آبائهم تركوا لشعب كوردستان ارثا مجيدا وأوسمة شرف وفخر وكرامة، هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم لكوردستان واصبحوا في مقدمة مسيرة حماية الحرية والديمقراطية وتحرير كوردستان، ودافعوا عن ارض وشعب كوردستان بدمائهم الزكية وكرروا ملاحم البيشمركة في خنادق الدفاع، واثبتوا لارهابيي داعش بأنه لطالما لدى قوات البيشمركة هكذا ابطال، لن يسمحوا ابدا للاعداء الظلاميين أن يدنسوا ارض كوردستان.

PUKmedia

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