الدفاع المدني: إخماد حريق في حقل لمحصول الحنطة تقدر مساحته بـ 60 دونماً في صلاح الدين

2021/05/13 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إنقاذ ستين دونماً من محصول الحنطة في محافظة صلاح الدين.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة العميد لطيف جاسم حمود، في تصريحات صحفية، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة تقدر مساحته بستين دونماً في منطقة جلام الدور في محافظة صلاح الدين، وأضاف أن فرق الإطفاء طوقت النيران وعزلتها وأخمدتها من دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية، مشيرا إلى احتراق دونم واحد فقط.

هذا، وأشار مدير الدفاع المدني في صلاح الدين إلى ان سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في الأعمدة الناقلة للتيار الكهرباء والمارة داخل الحقل المزروع.

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