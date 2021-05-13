الحكومة العراقية تقرر إيقاف الحظر الشامل واستئناف الجزئي طيلة ايام الاسبوع

2021/05/13 | 20:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الخميس، إلغاء حظر التجوال الشامل والاكتفاء بالجزئي، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعاقبة المخالفين.وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ”الأيام نيوز”، أنه “بناء على توجيه رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تقرر إيقاف حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات، طيلة أيام العيد […]

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