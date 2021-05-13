بالوثائق.. اللجنة العليا تقرر إيقاف الحظر الشامل واستئناف الجزئي من الـ 9 مساءً الى الـ 5 صباحاً

2021/05/13 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، قراراً رسمياً، بايقاف الحظر الشامل جزئياً في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وجاء في وثيقة صادرة عن اللجنة، انه "بناء على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء/ رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونظرا لتدني اعداد الملقحين بسبب تطبيق حظر التجول الشامل ولاستمرار حركة المواطنين للتوجه الى المنافذ التلقيحية واستلام جرعات اللقاح.



قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا) في جلستها السادسة المنعقدة 13/5/2021، ما يأتي:

اولا- ايقاف حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات كافة طيلة ايام العيد وما بعده، واستئناف حظر التجول الجزئي من الساعة (9) مساء الى الساعة (5) صباحا طيلة ايام الاسبوع مع مراعاة الاتي:

الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي ودور السينما وقاعات المناسبات والاعراس والمسابح والمساجات خلال عطلة عيد الفطر المبارك فقط".

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