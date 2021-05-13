اقالة قائد عمليات البصرة اللواء اكرم صدام

2021/05/13 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اقيل قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام من منصبه بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة.وقال مصدر امني ( لبغداد اليوم ) ان اللواء الركن علي الماجدي قائد الفرقة 17 كلف بدلا عنه وسيستلم قريبا منصبه بالقيادة وبين المصدر ان الاحداث التي شهدتها البصرة امس واطلاق النار بين احد الفصائل وقوات من الصقور هي التي ادت لاقالته.

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