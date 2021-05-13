الأردن يوجه رسالة إلى مجلس الأمن بخصوص القدس

2021/05/13 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وجهت البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والإجراءات اللاشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية على "تويتر"، اليوم الخميس، أن ما قامت به إسرائيل من اعتداءات يعد انتهاكا للقانون الدولي، والوضع القائم التاريخي والقانوني، وحرمة المسجد الأقصى، وحرية المصلين ولإلتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

كما بينت الرسالة ما قامت به المملكة بخصوص حي الشيخ جراح، والوثائق التي تم تقديمها للجانب الفلسطيني، والتي تثبت ملكية الأهالي الفلسطينيين للمنازل.

وشددت على أن تهجيرهم منها يعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، حيث لا يحق للسطات الإسرائيلية تهجيرهم، وعليها احترام وضعية تلك الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن توجيه الرسالة يأتي في إطار الاتصالات والتحركات المكثفة التي تقوم بها المملكة مع المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية، لاطلاق تحرك دولي فاعل للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات في القدس والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

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