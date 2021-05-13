2021/05/13 | 20:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، عدة قرارات جديدة بينها إلغاء الحظر الشامل والإبقاء على الجزئي.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "تقرر إيقاف الحظر الشامل واستئناف الجزئي وتطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع".

وقررت اللجنة، "الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي خلال فترة العيد فقط والسماح بفتح المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي بدءا من يوم الاثنين المقبل ومنع استخدام الأراكيل في المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية وغلق المكان المخالف 90 يوما، مع التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم".



وقررت كذلك منع التنقل للسفرات الجماعية بين المحافظات.

وبشأن الوضع في دوائر الدولة قررت اللجنة تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة بدءا من تاريخ 2021/5/17 إلى 2021/5/20 وعدم السماح بدخول المنسوبين والمراجعين إلى الدوائر كافة دون ارتداء الكمامة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات دون استثناء للمخالفين للإجراءات الوقائية.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الصحة والسلامة تقرر إلغاء الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الصحة والسلامة تقرر إلغاء الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).