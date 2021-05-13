محافظ بابل: رفع حظر التجوال الشامل والإبقاء على الجزئي فقط

2021/05/13 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر محافظ بابل حسن منديل، رفع حظر التجوال الشامل في المحافظة، والإبقاء على الحظر الجزئي فقط.

وذكر بيان صدر عن مكتب محافظ بابل، أن الأخير قرر إلغاء الحظر الشامل والعمل بالحظر الجزئي لتسهيل حركة المواطنين والتبضع، ولغرض مساعدة ذوي الدخل المحدود في ممارسة أعمالهم، على أن تراعى الإجراءات الوقائية والصحية، وشدد على الجهات ذات العلاقة تولي تنظيم ذلك كل حسب اختصاصها، بحسب البيان.

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