عاجل | اللجنة العليا تقرر إيقاف الحظر الشامل في العراق واستئناف الجزئي

2021/05/13 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بيان: الحظر الجزئي يبدأ الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا

اللجنة العليا تقرر إيقاف الحظر الشامل في العراق واستئناف الجزئي

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