خلية الأزمة في صلاح الدين: استثناء الإعلاميين والأجهزة الأمنية والصحية والخدمية من إجراءات الحظر

2021/05/13 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، تطبيق الحظر الصحي الشامل بدءاً من يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة استثناء الإعلاميين والأجهزة الأمنية والصحية والخدمية من إجراءات الحظر.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين جمال عكاب، في تصريحات صحفية، إنه تم استثناء وسائل الإعلام والمؤسسات الأمنية والصحية والدوائر الخدمية ومحال الخضر واللحوم والأسواق والصيدليات والمشتقات النفطية والمخابز من إجراءات الحظر الصحي، مشيرا إلى أنه تم تسهيل حركة الفلاحين وفتح السايلوات بغية تسلم محصولي الحنطة والشعير.

هذا، وشدد المتحدث باسم خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.

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