2021/05/13 | 20:43 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمره "داعش".. العراقيون يؤدون صلاة العيد في أقدم مساجد الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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