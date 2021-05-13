محافظ الأنبار يصدر توجيهاً على خلفية قرارات اللجنة العليا

2021/05/13 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار - واعأصدر محافظ الأنبار علي فرحان، اليوم الخميس، توجيهاً على خلفية قرارات اللجنة العليا التي صدرت اليوم والتي كان أبرزها إلغاء الحظر الشامل والإبقاء على الجزئي.وقال بيان صادر عن مكتب المحافظ، إنه "بناءً على ما جاء بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وجه السيد محافظ الانبار الجهات المعنية بضرورة الالتزام وتنفيذ قرارات اللجنة بما يتلاءم والوضع الامني والصحي في المحافظة واتباع تعليمات وزارة الصحة لحماية ارواح المواطنين".وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، عدة قرارات جديدة تضمنت إيقاف الحظر الشامل طيلة أيام العيد وما بعده وتطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع.وقررت، الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي خلال فترة العيد فقط والسماح بفتحها بدءا من يوم الاثنين المقبل ومنع استخدام الأراكيل في المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية وغلق المكان المخالف 90 يوما، مع التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم".وقررت كذلك منع التنقل للسفرات الجماعية بين المحافظات.وبشأن الوضع في دوائر الدولة قررت اللجنة تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة بدءا من تاريخ 2021/5/17 إلى 2021/5/20 وعدم السماح بدخول المنسوبين والمراجعين إلى الدوائر كافة دون ارتداء الكمامة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات دون استثناء للمخالفين للإجراءات الوقائية.

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