إقالة قائد عمليات البصرة من منصبه

2021/05/13 | 21:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد قائد عمليات البصرة، صحة الأنباء التي تحدثت عن صدور قرار بإقالته من منصبه.

وتحدث اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، عن "صدور أمر رسمي بإقالته من المنصب، وتكليف اللواء الركن علي الماجدي بديلًا عنه".

وأوضح مدنف أن "الأمر صادر من رئاسة مجلس الوزراء".

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