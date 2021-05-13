2021/05/13 | 21:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ هنأ الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الخميس، مقام الأمام المهدي (عجل الله فرجه) والمراجع العظام والشعب العراقي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وفيما يلي النص الكامل للتهنئة: بسم الله الرحمن الرحيم أحر التهاني والتبريكات نرفعها لمولانا صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه) ومراجعنا العظام (دام ظلهم) وأبناء أمتنا الاسلامية وشعبنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ حمودي يهنئ المراجع العظام والشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ حمودي يهنئ المراجع العظام والشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).